"ВКонтакте" внедрила инструменты, помогающие блогерам платить налоги

Социальная сеть "ВКонтакте" обладает инструментами и функциями для законного удержания налогов, чтобы избежать проблем с неуплатой, также в рекламных кабинетах сервисов VK есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. Об этом сообщил в ходе ПМЭФ генеральный директор VK Владимир Кириенко.

"В наши рекламные кабинеты интегрирована возможность регистрации самозанятого, и "ВКонтакте" помогает удерживать налоги. Ребята, которые получают доходы на площадке, мы снимаем с них это бремя, давая возможность регистрироваться на площадках", - сообщил Кириенко.

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки. Кроме того, по словам Бастрыкина, Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.