$84.32+0.6891.07+0.68

"ВКонтакте" внедрила инструменты, помогающие блогерам платить налоги

Социальная сеть "ВКонтакте" обладает инструментами и функциями для законного удержания налогов, чтобы избежать проблем с неуплатой, также в рекламных кабинетах сервисов VK есть возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. Об этом сообщил в ходе ПМЭФ генеральный директор VK Владимир Кириенко.

"ВКонтакте" внедрила инструменты, помогающие блогерам платить налоги
© вконтакте

"В наши рекламные кабинеты интегрирована возможность регистрации самозанятого, и "ВКонтакте" помогает удерживать налоги. Ребята, которые получают доходы на площадке, мы снимаем с них это бремя, давая возможность регистрироваться на площадках", - сообщил Кириенко.

Он отметил, что данные функции снимают дополнительные барьеры, позволяют большему количеству людей попробовать стать блогерами и инфлюенсерами.

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что блогеры в основном используют схемы искусственного дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Глава СК пояснил, что к таким способам прибегают, когда доходы от предпринимательской деятельности не позволяют использовать специальные налоговые режимы, для которых установлены льготные налоговые ставки. Кроме того, по словам Бастрыкина, Следственный комитет РФ проведет новые проверки в отношении блогеров о неуплате ими налогов в случае поступления соответствующих материалов от Федеральной налоговой службы. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как отметил Бастрыкин, это первые подобные дела в отношении блогеров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители