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Набиуллина: банки дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России

Банки некоторых дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в РФ. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Набиуллина: банки дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в РФ
© РИА Новости

"Представители некоторых стран проявляли интерес. Не могу назвать страны. Но если они выйдут, мы поддержим законодательство, которое позволит такие филиалы создавать. Когда они выйдут, они объявят об этом. Речь идет о нескольких дружественных странах", - сказала она.

В сентябре 2022 года ЦБ внес в перечень инициатив по развитию финансового рынка предложение разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Предполагается, что открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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