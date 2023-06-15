Набиуллина: банки дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в РФ

"Представители некоторых стран проявляли интерес. Не могу назвать страны. Но если они выйдут, мы поддержим законодательство, которое позволит такие филиалы создавать. Когда они выйдут, они объявят об этом. Речь идет о нескольких дружественных странах", - сказала она.