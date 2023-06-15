"Ростелеком" проведет в июле пилот по выпуску ЦФА в рамках торгового финансирования

"Ростелеком" планирует реализовать в июле текущего года пилотный проект по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) в рамках торгового финансирования. Об этом сообщил в ходе секции ПМЭФ-2023 "Перспективы развития рынка цифровых финансовых активов" первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин.

"У нас в планах сделать пилот по выпуску ЦФА в рамках торгового финансирования - близкий по своей логике на факторинг поставщика". В июле мы предполагаем это сделать", - сказал Анохин.

Он пояснил, что это выпуск на кредитные требования, когда поставщик поставляет услуги или оборудование, а вместо оплаты происходит выпуск цифрового финансового актива, и поставщик держит этот инструмент до срока погашения. Либо, если поставщику нужны деньги раньше, он может этот инструмент реализовать на рынке.

"Объем я думаю будет относительно небольшой - от полумиллиарда до полутора миллиардов (рублей - прим. ТАСС)", - добавил он.

Также Анохин анонсировал запуск пилотного проекта по выпуску аналога облигаций объемом 500 млн рублей.