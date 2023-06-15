NYT сообщила, что с основателя FTX временно снимут часть обвинений

Федеральные прокуроры США снимут пять из 13 обвинений против основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

Согласно изданию, прокуроры приступят к судебному разбирательству без рассмотрения новых обвинений, которые правительство США добавило через несколько месяцев после экстрадиции Бэнкмана-Фрида с Багамских островов в прошлом году. В частности, среди них было обвинение в банковском мошенничестве, а также в даче взятки в размере $40 млн.

Издание пишет, что адвокаты просили снять новые обвинения, поскольку их выдвижение после экстрадиции Бэнкмана-Фрида в США с Багамских островов является незаконным. Однако, как сообщает газета, прокуроры попросили судью Федерального окружного суда Манхэттена назначить повторное разбирательство по этим пяти пунктам на начало 2024 года.

Бэнкман-Фрид был задержан в декабре 2022 г. на Багамских островах по запросу Вашингтона. Ему были предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и в преступном сговоре. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию в Соединенные Штаты. По данным телеканала CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение на срок до 115 лет.