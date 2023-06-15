«Яндекс Маркет» выкупил товары российского подразделения Adidas

Товары российского подразделения спортивного бренда Adidas появились на «Яндекс Маркете». Они доступны для заказа, передает ТАСС.

На сайте представлены одежда, обувь и аксессуары Adidas. Их сервис выкупил у российского подразделения немецкого бренда. Речь идет о более 50 тыс. вещей из коллекций всех категорий Adidas, включая лимитированные капсулы.

В ассортименте теперь есть продукция бренда с коллекциями Adidas Originals. Кроме того, сервис теперь продает товары из лимитированных коллекций, среди которых Y-3, Stella McCartney, Pharrell Williams, Pusha T, Paolina Russo, Jeremy Scott, Human Made, Lego.

В пресс-службе уточнили, что товары из маркета можно получить разными способами: с доставкой, в пунктах выдачи заказов или постаматах. У покупателей есть возможность воспользоваться примеркой вещей.

Утверждается, что при доставке курьер может ждать 15 минут. В ПВЗ работают примерочные.