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"Роснефть" и МЭР будут сотрудничать в противодействии незаконным санкциям

Нефтяная компания "Роснефть" и Министерство экономического развития РФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие по разным направлениям. Документ подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщила компания.

"Роснефть" и МЭР будут сотрудничать в противодействии незаконным санкциям
© РИА Новости

Среди основных направлений сотрудничества: поддержка внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, проработка инициатив по совершенствованию тарифно-таможенной политики и регулированию инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер по противодействию незаконным санкциям.

Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В соответствии с условиями соглашения стороны также планируют осуществлять комплексное взаимодействие в области климатической повестки и работать по другим направлениям.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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