"Роснефть" и МЭР будут сотрудничать в противодействии незаконным санкциям

Нефтяная компания "Роснефть" и Министерство экономического развития РФ подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие по разным направлениям. Документ подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщила компания.

Среди основных направлений сотрудничества: поддержка внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, проработка инициатив по совершенствованию тарифно-таможенной политики и регулированию инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер по противодействию незаконным санкциям.

Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В соответствии с условиями соглашения стороны также планируют осуществлять комплексное взаимодействие в области климатической повестки и работать по другим направлениям.