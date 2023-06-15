Счетная палата разрабатывает первый в мире стандарт ESG-аудита

"Есть крупная организация, которая охватывает счетные палаты стран мира. Мы, Российская Федерация, там разрабатываем рекомендации по аудиту правительственных мер по устойчивому развитию и климатической повестке. У нас будет документ, который даст аудиторам всех стран какие-то особые позиции, чтобы проверить, как федеральные и региональные правительства исполняют климатическую повестку", - сказал аудитор.