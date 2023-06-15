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Счетная палата разрабатывает первый в мире стандарт ESG-аудита

Счетная палата РФ участвует в создании первого в мире госруководства по аудиту в сфере ESG-финансирования (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). Об этом заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев на деловом завтраке "Климатическая экономика: углеродный рынок как инновационный механизм внебюджетного финансирования социально значимых проектов" в рамках ПМЭФ-2023.

Счетная палата разрабатывает первый в мире стандарт ESG-аудита
© РИА Новости

"Есть крупная организация, которая охватывает счетные палаты стран мира. Мы, Российская Федерация, там разрабатываем рекомендации по аудиту правительственных мер по устойчивому развитию и климатической повестке. У нас будет документ, который даст аудиторам всех стран какие-то особые позиции, чтобы проверить, как федеральные и региональные правительства исполняют климатическую повестку", - сказал аудитор.

Документ разрабатывается в рамках рабочей группы по аудиту целей устойчивого развития (ЦУР) в Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ). Цель руководства - предоставить счетным палатам критерии оценки нефинансовой отчетности государственных организаций.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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