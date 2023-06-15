Липецкая область и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали договор о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области активно развиваются ESG-технологии и цифровые сервисы, поэтому регион заинтересован в подготовке кадров в сфере информационных технологий для областных предприятий.

«В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики», – уверен Артамонов.

По словам губернатора, с помощью технологий ИИ регион сможет решить многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Основная цель сотрудничества – улучшить качество жизни жителей Липецкой области.

В пресс-службе губернатора пояснили, что подписанное соглашение в первую очередь направлено на создание условий для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации. Кроме того, от сотрудничества со Сбером липчане ожидают помощи в стимулировании научно-исследовательской и инновационной деятельности.