Выпущена почтовая марка в честь столетия «Аэрофлота»

«Аэрофлот» относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Мы схожий бренд, и потому нам очень близок «Аэрофлот» по духу. Задача таких компаний — идти в ногу со временем, задавать все большие требования к качеству клиентского обслуживания», — отметил Волков.