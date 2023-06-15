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Выпущена почтовая марка в честь столетия «Аэрофлота»

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к столетнему юбилею «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпущена почтовая марка в честь столетия «Аэрофлота»
© РИА Новости

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

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«Сегодня группа компаний «Аэрофлот» — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, ее культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники «Аэрофлота». Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве, — отметил Игорь Чалик.

Выпуск почтовой марки, посвященной вековому юбилею авиакомпании, станет событием в филателии, убежден генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«Последний раз почтовая марка в честь «Аэрофлота» выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России — это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка «Аэрофлота» займет достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации», — сказал Александровский.

В свою очередь, генеральный директор «Почты России» Михаил Волков напомнил о концептуальном сходстве «Почты России» и «Аэрофлота»

«Аэрофлот» относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Мы схожий бренд, и потому нам очень близок «Аэрофлот» по духу. Задача таких компаний — идти в ногу со временем, задавать все большие требования к качеству клиентского обслуживания», — отметил Волков.

Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля столетия «Аэрофлота» — русского авангарда. Номинал марки — 100 рублей, говорится в сообщении.

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