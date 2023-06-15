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Сбер займется развитием ESG в Тыве

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения подходов устойчивого развития и ESG между банком и правительством Тывы. На стенде банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) также были подписаны соглашения с правительствами Чувашии и Карелии.

Сбер займется развитием ESG в Тыве
© РИА Новости

«Сбер является не только банком, но и большой IT-компанией, которая продвигает ESG-трансформацию, и в этом плане мы с радостью делимся своими навыками с регионами. Мы с удовольствием сегодня подписали с Чувашией и с Тывой с соглашения, в которых мы обязываемся максимально помогать регионам делать все для того, чтобы губернаторы и правительства соответствующих регионов могли помогать людям и делать их жизнь лучше», — отметил Александр Ведяхин.

Также Сбер заключил соглашение с фондом «Сколково».

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