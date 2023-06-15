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Сбер с 1 июля изменит номер СМС-оповещения для корпоративных клиентов с 900 на 0321

Сбербанк с 1 июля изменит номер СМС-оповещения для корпоративных клиентов с 900 на 0321. Номер 900 останется только для клиентов - физических лиц, сообщил ТАСС представитель пресс-службы кредитной организации в кулуарах ПМЭФ.

Сбер изменит номер СМС-оповещения для корпоративных клиентов
© РИА Новости

"С 1 июля 2023 года все СМС-сообщения для корпоративных клиентов Сбера будут приходить с номера 0321, а номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами", - рассказал он.

В банке пояснили, что ранее СМС для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу с ними.

Изменение коснется более чем 3 млн юридических лиц и ИП - клиентов Сбера, а также неклиентов банка.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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