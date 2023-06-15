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ДОМ.РФ впервые выпустит цифровые активы на Московской бирже

Институт развития ДОМ.РФ планирует разместить первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Московской биржи. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в четверг пресс-служба госкомпании.

ДОМ.РФ впервые выпустит цифровые активы на Московской бирже
© "Дом.РФ

ЦФА - цифровые права, в том числе денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн).

"ДОМ.РФ и Московская биржа на ПМЭФ-2023 подписали меморандум о сотрудничестве по привлечению инвестиций в жилищную сферу с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). В рамках достигнутых договоренностей стороны планируют разместить первый выпуск ЦФА на платформе Мосбиржи среди институциональных и частных инвесторов", - говорится в сообщении госкомпании.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что выпуск ЦФА - это своевременный шаг на фоне глобальной цифровизации, который позволит привлечь в строительную отрасль дополнительную финансовую поддержку.

Срок и оператор первого выпуска ЦФА ДОМ.РФ не уточняются. По данным ЦБ РФ, в настоящий момент в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, включены только пять компаний: "Атомайз", Сбербанк, "Лайтхаус", Альфа-банк и ООО "Системы распределенного реестра". Объем всех совершившихся выпусков ЦФА в РФ к настоящему моменту составляет более 3,5 млрд рублей при потенциале в 3 трлн рублей, сообщал ранее заместитель управляющего директора по цифровизации и ИТ ДОМ.РФ Олег Комлик.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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