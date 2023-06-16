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С уходящих из России компаний захотели брать больше денег

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что в ведомстве размышляют об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из России компаний. Денежную прибавку там хотели бы направлять на технологическое развитие. С такими тезисами министр выступил в интервью РБК, которое цитирует РИА Новости.

С уходящих из России компаний захотели брать больше денег
© Lenta.ru

«Отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10 процентов всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие», — сказал Силуанов.

С марта 2023 года компании, принадлежащие «недружественным странам», решением властей должны при выходе из российских активов перечислять в бюджет страны пять процентов от их стоимости. Если активы продаются со скидкой более 90 процентов, размер взноса в бюджет будет больше — 10 процентов от их рыночной стоимости.

Ранее Financial Times написала о подготовке мер, которые позволят государству скупать активы западных компаний по ценам ниже средних по рынку, чтобы перепродавать потом россиянам, пополняя тем самым бюджет страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

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