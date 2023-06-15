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Российские компании инвестировали в ОАЭ около $1,1 млрд до 2020 года

Российские компании вложили в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) около $1,1 млрд до начала 2020 года. Об этом заявил в четверг министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российские компании инвестировали в ОАЭ $1,1 млрд до 2020 года
© РИА Новости

"Российские инвестиции [в экономику ОАЭ] до начала 2020 года составили около $1,1 млрд, инвестиции российских компаний в стране пришлись на такие сферы, как промышленность, логистика, недвижимость, сельское хозяйство и технологии", - заявил министр экономики ОАЭ.

По его словам, компании из ОАЭ также "инвестировали во многие жизненно важные сферы" в России, включая продукты питания, напитки, недвижимость и энергетику.

"ОАЭ были первым направлением среди арабских стран для российских инвестиций и крупнейшим арабским инвестором в России за последние годы", - сказал он.

Аль-Мари добавил, что в стране много российских туристов.

"То, что мы видим, - это рост отношений, и мы наблюдаем рост взаимодействия между людьми", - продолжил он.

По словам главы Минэкономики ОАЭ, Москва и Абу-Даби выстраивают качественный подход в тех областях, в которых стороны стремятся взаимодействовать, в частности в сферах науки, искусственного интеллекта, зеленой энергии и технологий.

"Это области, на которых мы сосредоточены, чтобы двигаться вперед", - отметил он.

1 июня 2018 года президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Объем торговли между Россией и ОАЭ увеличивается последние несколько лет. Так, товарооборот между Москвой и Абу-Даби по итогам 2022 года увеличился на 68%, до $9 млрд, сообщал в феврале 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

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