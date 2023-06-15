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"Траст" и ВЭБ.РФ договорились о совместной работе с непрофильными активами

Банк непрофильных активов "Траст" и ВЭБ.РФ договорились о совместной работе с проблемной задолженностью. Соответствующий меморандум на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума подписал президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов и заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, передает корреспондент ТАСС.

"Траст" и ВЭБ.РФ договорились о совместной работе с непрофильными активами
©  "ВЭБ.РФ"

В рамках сотрудничества ВЭБ.РФ и "Траст" смогут объединять свои ресурсы для более эффективной совместной работы с проблемной задолженностью.

"Подписанный меморандум предполагает наше сотрудничество с ВЭБ.РФ по целому ряду задач: от непосредственного взыскания задолженности до совершенствования методик и законов, регулирующих такое взыскание. Отдельной важной частью нашего партнерства станут совместные мероприятия в вопросе розыска имущества должников. Это часто непростой и длительный процесс, требующий участия большого количества разнопрофильных специалистов", - отметил Соколов.

По словам Тарабрина, ВЭБ.РФ и "Траст" наработали первоклассные компетенции в работе с непрофильными активами и результатом совместной работы станет развитие предприятий, сохранение их трудовых коллективов, создание дополнительной стоимости в экономике регионов и городов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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