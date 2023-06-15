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Никарагуа захотело подключиться к системе "Мир"

Специальный представитель президента республики Никарагуа по взаимодействию с Россией, советник президента республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо заявил, что его страна выразила желание подключиться к платежной системе «Мир». Об этом сообщает РИА «Новости».

Никарагуа захотело подключиться к системе "Мир"
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время Петербургского международного экономического форума. По словам Мурильо, сейчас Никарагуа изучает опыт применения системы «Мир» на Кубе.

Он также добавил, что сейчас власти страны крайне заинтересованы в использовании рублей.

«Мы сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Сейчас мы ищем новые возможности для того, чтобы идти по направлению дедолларизации, чтобы мы могли сбросить империалистическое иго доллара, которое довлеет сегодня над всем миром исторически. Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», – заявил он.

Ранее Лауреано Ортега заявил, что Никарагуа поддерживает Россию в конфликте на Украине.

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