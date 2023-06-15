Никарагуа захотело подключиться к системе "Мир"

«Мы сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Сейчас мы ищем новые возможности для того, чтобы идти по направлению дедолларизации, чтобы мы могли сбросить империалистическое иго доллара, которое довлеет сегодня над всем миром исторически. Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», – заявил он.