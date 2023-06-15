Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта

Российскому бизнесу в случае отказа от экспорта грозит застой, заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов на полях ПМЭФ. Он заявил, что поставки на западные рынки можно заменить на Китай, Ближний Восток, Африку и Южную Америку.

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Мы видим там серьезную поддержку, — отметил предприниматель.

Мордашов сказал, что 2022 год, когда Запад ввел санкции после начала спецоперации России на Украине, был очень сложным для российских компаний, в том числе для «Севергрупп» (в нее входит «Северсталь» и другие активы Мордашова). А российский экспорт, несмотря на все трудности, вырос почти на 20%, до $600 млрд.

Ранее руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов заявил, что российская экономика начинает выходить из кризиса. Как свидетельствуют данные Росстата, что промышленное производство в апреле 2023 года показало прирост на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Комментируя ситуацию KP.RU, он отметил, что происходит активное развитие обрабатывающего сектора и химической промышленности.