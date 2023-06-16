«Аэрофлот» планирует выкупить 47 самолетов у лизингодателей

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский поделился с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме-2023 информацией о переговорах перевозчика с иностранными лизингодателями по страховому урегулированию для покупки 47 самолетов из операционного лизинга. Об этом пишет ТАСС.

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«Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями. Процесс в достаточно активной фазе», - рассказал он.

Он добавил, что в дальнейшем эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании. Александровский также сообщил, что для финансирования выкупа самолетов из средств ФНБ необходимо создать специальную лизинговую компанию, которая в конечном итоге станет кэптивной для «Аэрофлота».