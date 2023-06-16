Decathlon ищет покупателя на бизнес в России

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon на текущий момент ищет покупателя на бизнес компании в России, сделка в ближайшее время может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов .

"Продажу бизнеса Decathlon по частям мы не допустили, и, насколько нам известно, сейчас эта компания находится в поиске покупателя. Возможно даже в ближайшее время будут внесены документы [в подкомиссию правительственной комиссии]. Требования вы знаете, продавец может получить не более 50% от рыночной цены", - сказал он.