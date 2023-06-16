ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»

ВТБ не рассматривает возможность участия в сделке по покупке доли в «Яндексе». Об отказе рассказал глава банка Андрей Костин, пишет ТАСС.

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В то же время кредитная организация готова взять активы компании под свое управление.

«Если только нам в управление дадут. Тогда поуправляем», — указал Костин.

Он также добавил, что ВТБ не планирует выступать в сделке в качестве кредитора, отметив, что пока соответствующих предложений банку не поступало.

Несколько дней назад Костин в интервью Reuters сообщил, что причиной, по которой банк не готов приобрести долю в «Яндексе», является повышенная по сравнению с первоначальным предложением цена активов. По его словам, речь шла о 7 миллиардах долларов, однако ВТБ рассчитывал на более низкую стоимость.