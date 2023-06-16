Сбер с 1 июля планирует повысить зарплату сотрудникам

"Прошлый год у нас был очень тяжелым. Мы в том числе сильно экономили на зарплатах персонала, в первую очередь, конечно, менеджмента. Рядовые сотрудники у нас не пострадали, но, конечно, прошлый год был очень непростым для остальной части команды. В этом году мы приняли решение восстановить индексацию - у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло. Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты и можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам", - сказал он.