ПСБ обошел крупнейший частный банк России по размеру активов

Пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ) сообщила о существенном увеличении активов к 1 апреля 2023 года (после окончания первого квартала). Показатель продемонстрировал рост на 70% за 1,5 года, до 6,3 трлн рублей, передает «Коммерсант».

Кредитной организации удалось обойти по размеру активов Альфа-банк, который является самым большим частным банком России. ПСБ потеснил его с четвертой строчки рейтинга, подчеркивает издание.

Активы Альфа-банка оцениваются в 5,65 трлн рублей. Согласно данным ЦБ РФ и отчетности кредитных организаций, чистая прибыль ПСБ за первый квартал составила 24,96 млрд рублей.

Рост активов ПСБ обусловлен масштабированием бизнес-модели, которая включает «развитие корпоративного и розничного сегментов бизнеса, в том числе в Крыму и новых субъектах РФ».