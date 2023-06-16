В России предложили передать контроль над «Яндексом» государству

Российские активы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex N.V) необходимо отдать под контроль государства по аналогии с тем, как это было сделано с финской компанией Fortum в апреле. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин, передает «Интерфакс».

Он объясняет, что передать компанию под внешнее управление надо из-за «нецелесообразной» заявленной цене продажи акций. Сейчас инвесторам предлагают купить «Яндекс» на рыночных условиях — без предусмотренного указом президента дисконта в 50 процентов при выходе иностранных владельцев из российских активов.

«Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях», — сказал Костин.

В связи с этим он предлагает действовать «по схеме "Фортума"»: передать контроль над активами государству и вернуть их тогда, когда закончатся санкции. Как выяснил РБК, подобная схема в отношении «Яндекса» ни разу не звучала в обсуждениях.

Указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества 25 апреля подписал президент России Владимир Путин. Российские власти заявили, что таким образом ответили на недружественные действия ряда государств.