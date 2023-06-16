"Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности

"Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность", - сказал он, добавив, что если решение не будет пролонгировано, все равно "есть вероятность", что "Аэрофлот" вернется к публикации отчетности.