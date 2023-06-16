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"Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности

Авиакомпания "Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности даже в том случае, если в июле этого года возможность не публиковать ее сохранится. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.

"Аэрофлот" может вернуться к публикации финансовой отчетности
© РИА Новости

"Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность", - сказал он, добавив, что если решение не будет пролонгировано, все равно "есть вероятность", что "Аэрофлот" вернется к публикации отчетности.

Что касается дивидендной политики компании, то Александровский не исключил возврата к практике выплаты дивидендов, если будет позволять финансовое состояние "Аэрофлота".

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