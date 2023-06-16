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Fesco планирует наращивать грузоперевозки в сообщении с Китаем

Транспортная группа Fesco в 2023 году планирует увеличить количество судов в сообщении с Китаем. Об этом ТАСС сообщил президент компании Аркадий Коростелев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Fesco планирует наращивать грузоперевозки в сообщении с Китаем
© РИА Новости

"Мы как транспортная группа Fesco развиваем естественное взаимодействие с нашим основным партнером - Китаем. В этом году, помимо маршрута через Дальний Восток, мы еще предложили новый сервис из Санкт-Петербурга в Шанхай, он будет идти по Deep sea через Суэцкий канал без заходов в какие-либо порты. <...> Сейчас на линии два судна, в перспективе планируем увеличить до пяти-шести судов", - сказал он.

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Кроме того, компания продолжает развивать взаимодействие с Вьетнамом. Так, на линию Владивосток - Хошимин - Хайфон группа поставила уже третье судно.

По словам Коростелева, в условиях ухода международных линий компания получила возможность активно развиваться и увеличивать свой флот.

"Диверсификация грузооборота действительно нам помогает сделать транспортную систему страны устойчивее к внешним воздействующим факторам", - заключил президента компании.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что на сегодня группа заинтересована также в развитии сервисов на севере Африки - Египет, Алжир, Тунис. В перспективе рассматривается возможность открыть сервис в ЮАР при наличии грузовой базы.

О группе Fesco

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU (20-футовый эквивалент), парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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