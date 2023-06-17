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Стало известно, когда Россия может начать поставки газа в Узбекистан

«Газпром» может начать поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в четвертом квартале 2023 года. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам встречи главы российской компании Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.

Стало известно, когда Россия может начать поставки газа в Узбекистан
© Газета.Ru

«Плановый срок начала экспорта российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана — IV квартал 2023 года», — отметили в публикации.

В сообщении добавили, что по итогам встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Также был подписан контракт на дорожную карту по подготовке инфраструктуры Узбекистана к приемке российского топлива.

В конце января «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики Узбекистана писал, что «Газпром» может начать поставки газа транзитом через Казахстан в Узбекистан при помощи трубопровода Средняя Азия — Центр. «Дорожная карта», подписанная между Узбекистаном и «Газпромом» 24 января, предусматривает транзит газа из России по газопроводу Средняя Азия — Центр, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана.

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Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия проводит переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана об увеличении поставок газа для внутренних рынков этих стран в связи с растущим потреблением в них этого топлива.

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