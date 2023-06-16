В Wildberries опровергли запрет на отрицательные отзывы под товарами

Сотрудники онлайн-платформы заявили, что данные о фильтрации негативных отзывов на товары не соответствуют действительности. Отмечается, что для защиты продавцов от недобросовестной конкуренции искусственный интеллект может фильтровать односложные отзывы, похожие на спам или фрод.

«Реальные покупатели оставляют более развернутые ответы. Например, "кофе горчит и невкусный, мне не понравился". Кроме того, в отзывах также недопустимы ненормативная лексика и оскорбительные высказывания», — уточняется в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что покупатели не могли оставить на маркетплейсе негативные комментарии на покупки. При попытке написать отрицательный отзыв сайт выдавал ошибку. Сначала работники компании ответили, что фразы модерируются правилами площадки. Затем, по их словам, причиной невозможности оставить отзыв стала ненормативная лексика, которую писали клиенты. Представители заявили, что собрали инженеров, которые починили алгоритмы встроенного на сайте искусственного интеллекта, который запрещал оставлять негативные комментарии.