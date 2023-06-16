Qiwi начала разделять бизнес в рамках представленного ранее плана

Группа Qiwi в рамках раздела бизнеса перевела часть доли в своей платформе финансовых решений для МСБ Rowi на российскую структуру, следует из данных ЕГРЮЛ и подтвердили ТАСС в пресс-службе группы.

Речь идет о двух юрлицах - "Рови тех" и "Рови факторинг плюс". 51% в обеих сейчас принадлежит АО "Киви", ранее вся доля была за Qiwi plc. Таким образом, группа начала раздел бизнеса.