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Qiwi начала разделять бизнес в рамках представленного ранее плана

Группа Qiwi в рамках раздела бизнеса перевела часть доли в своей платформе финансовых решений для МСБ Rowi на российскую структуру, следует из данных ЕГРЮЛ и подтвердили ТАСС в пресс-службе группы.

Qiwi начала разделять бизнес в рамках представленного ранее плана
© РИА Новости

Речь идет о двух юрлицах - "Рови тех" и "Рови факторинг плюс". 51% в обеих сейчас принадлежит АО "Киви", ранее вся доля была за Qiwi plc. Таким образом, группа начала раздел бизнеса.

"До 14.06 доли по 51% в обеих компаниях принадлежали Qiwi plc. Теперь эти доли принадлежат АО "Киви", - подтвердили ТАСС в Qiwi.

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