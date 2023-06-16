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"Газпром" готов в ближайшее время возобновить переговоры по газовому хабу в Турции

"Газпром" готов в ближайшее время возобновить переговоры по газовому хабу в Турции, заявил журналистам глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

"Газпром" готов в ближайшее время возобновить переговоры по газовому хабу в Турции
© РИА Новости

"Все предварительные проговоры состоялись. Вы знаете политические результаты выборов. Ждем новых контактов с нашими турецкими партнерами по этим вопросам. Поэтому в ближайшее время продолжим диалог", - сказал он.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток".

Турецкая сторона отмечала, что инфраструктурно у нее почти все готово для реализации проекта, но необходимо вносить поправки в законодательство.

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