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В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»

В российском законодательстве стоит закрепить такое понятие, как «частичная занятость». Предложение высказал президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия ведется на Rutube.

В России предложили закрепить понятие «частичная занятость»
© Lenta.ru

Президент заявил о закреплении в законе «частичной занятости» во время разговора о пособиях по уходу за ребенком.

В конце мая о том, что важно в законодательстве закрепить понятие частичной занятости, заявил и министр Антон Котяков.

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