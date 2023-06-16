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"Где родился, там и пригодился". Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны

Президент РФ Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, при этом он привел в пример пословицу "Где родился, там и пригодился".

"Где родился, там и пригодился". Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны
© ТАСС

"У нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился". Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу, надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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