"Где родился, там и пригодился". Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны
Президент РФ Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны, при этом он привел в пример пословицу "Где родился, там и пригодился".
"У нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился". Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу, надо ориентироваться на то, чтобы вкладывать деньги здесь", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).