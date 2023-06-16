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Российский бизнес захотел подольше скрывать данные о финансах

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит Минфин разрешить подольше не публиковать финансовые данные, как минимум до конца года, сообщил в эфире «России 24» глава союза Александр Шохин. Его заявления цитирует «Интерфакс».

Российский бизнес захотел подольше скрывать данные о финансах
© Unsplash

«Речь не идет о том, что компании и банки не будут сообщать информацию. Речь идет о публикации этой отчетности», — сказал Шохин.

Он заявил, что «буквально сегодня» согласовал обращение в Минфин с предложением продлить «технологию сокрытия части [финансовой] информации от публичности». Он отметил, что банки и бизнес таким образом хотят избежать рисков попадания под санкции. По словам главы РСПП, пока санкции существуют, под них может попасть любая компания, которая сделает финансовые результаты публичными.

Вместе с тем глава РСПП признал, что решение не публиковать отчетность негативно сказывается на инвесторах, поскольку у них нет возможности оценить финансовое положение компании. Из-за этого выбирать направление инвестирования становится тяжелее.

Центробанк и правительство разрешили банкам и компаниям не афишировать финансовые показатели после введения санкций в 2022 году. Действие этого не готов публиковать финансовую отчетность. Самыми закрытыми оказались сферы металлургии, добычи угля, нефтегазовый и финансовый секторы.

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