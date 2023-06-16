Австрийский Strabag лишил компанию Дерипаски блокирующего пакета акций

Годовое собрание акционеров австрийского строительного концерна Strabag решило снизить долю контролируемой Олегом Дерипаской кипрской Rasperia Trading Limited в уставном капитале компании с 27,5% до 25%. Об этом сообщает в пятницу Австрийское агентство печати.

По его данным, решение было принято единогласно. Глава концерна Клеменс Хазельштайнер отметил, что речь идет о поддержании международной репутации Strabag.

В мае издание Der Standard сообщило о намерении руководства Strabag снизить долю Дерипаски так, чтобы лишить блокирующего пакета акций (25% плюс одна акция). Для этого было необходимо получить согласие на увеличение акционерного капитала концерна на годовом собрании акционеров.