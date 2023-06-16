Греф прокомментировал сделку по продаже австрийской "дочки" Сбера

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что удовлетворен результатами сделки по по продаже 100-процентного дочернего банка в Австрии. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Конечно! Мы в последний день "выскочили", это последний актив. Слава богу, успели день в день это сделать. По-моему, актив полностью зарезервирован, по-моему, у нас чистый финансовый результат. Вся сумма", - ответил он на вопрос, удовлетворен ли банк результатом сделки.

Ранее СМИ сообщали, что австрийская группа Raiffeisen Bank International разрабатывает схему обмена активами со Сбербанком. Как писало издание Der Standard, ссылаясь на материал еженедельника Falter, по результатам сделки Сбербанк может получить активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен - российского банка в Австрии. В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком "теоретическим соображением". Однако позже Греф опроверг подобные переговоры, назвав информацию о них сплетнями.