ЦБ намерен установить комиссию за приём цифровых рублей не более 0,3%
Тариф для магазинов за использование банковских карт в среднем составляет 2,5%.
Об этом сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью РБК.
«Мы сейчас обсуждаем, чтобы предусмотреть комиссию по цифровому рублю для торгово-сервисных предприятий не больше 0,3% от операции. Это как раз та цифра, о которой нам всё время говорил бизнес», — сказала экономист.
Она добавила, что комиссия за платежи цифровыми рублями может быть ниже, чем за использование Системы быстрых платежей. В этом случае тарифы для магазинов составляют 0,7%, в отдельных случаях — 0,4%, но не больше 1,5 тысячи рублей за операцию.
ЦБ может себе позволить устанавливать такие низкие тарифы, потому что сам создаёт инфраструктуру, уточнила Скоробогатова.