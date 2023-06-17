В TotalEnergies заявили о поддержке ЕС импорта СПГ из России

"У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на "форс-мажорную оговорку" и остановить производство в одночасье, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о причинах продолжения бизнеса в России. - На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки".