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В TotalEnergies заявили, что ЕС поддерживает импорт СПГ из России

Власти стран Евросоюза согласны продолжать импорт СПГ из России, несмотря на давление США. Об этом заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в интервью газете Le Journal du dimanche, опубликованном в субботу.

В TotalEnergies заявили о поддержке ЕС импорта СПГ из России
© РИА Новости

"У нас есть двадцатилетний контракт с Россией. Если мы не будем брать этот газ, нам все равно придется за него платить. В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на "форс-мажорную оговорку" и остановить производство в одночасье, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о причинах продолжения бизнеса в России. - На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки".

По его словам, за минувший год Евросоюз импортировал 15 млн тонн сжиженного газа из России, что составляет примерно шестую часть от общих потребностей содружества в 100 млн тонн. Пуянне добавил, что "было бы крайне трудно объяснить" французским или германским потребителям, почему им не будет хватать газа следующей зимой, если компания самовольно прекратит поставки. По его словам, прежде чем отказаться от импорта из РФ, ему нужно будет найти замену, "вероятно со стороны США".

Он посетовал на то, что сейчас мир раскололся на страны Запада и "страны глобального Юга, ведомые Китаем". Главным уроком 2022 года стало то, что "геополитика сильнее, чем коммерция", считает Пуянне.

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