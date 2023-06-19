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В России расширили черный список налоговых убежищ

Минфин России практически в два раза расширил список стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, добавив туда недружественные государства. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованный приказ.

В России расширили черный список налоговых убежищ
© РИА Новости

Если ранее в черный список входили преимущественно «классические» офшоры (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что решение российского Минфина является логичным ответом на включение РФ в черный список ЕС. Кроме того, указанные в списке страны действительно перестали сотрудничать при обмене финансовой информацией. Однако сложившаяся ситуация может повлиять на инвесторов из России, которые имеют доли в компаниях, зарегистрированных в странах из черного списка. Например, они не смогут приманить нулевую ставку на доходы от «дочек» в недружественных странах.

Аналитики посчитали, что включение в список ранее популярных стран может осложнить сохранение таких компаний в российском бизнесе. В свою очередь, может усилиться тренд на переориентацию бизнеса в сторону России и более дружественных государств.

В середине февраля член комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что решение Евросоюза включить Россию в «черный список» налоговых юрисдикций выглядит странно, поскольку бизнес в РФ платит довольно большие налоги, но это будет способствовать более активной деофшоризации российских компаний.

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