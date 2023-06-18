В Абхазии рассказали об активной работе российского бизнеса в стране

Российские бизнесмены начали активно работать в курортной индустрии Абхазии. Об этом заявил посол республики в РФ Алхас Квициниа, сообщает РИА Новости

«Российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии», - сказал дипломат.

Квициниа отметил, что в стране законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов. Они зависят от вложенной суммы и предусматривают серьезные налоговые льготы.

Абхазские власти заинтересованы в расширении деятельности российских предпринимателей. В частности, речь идёт о сельском хозяйстве и промышленном производстве. По словам Квициниа, Сухум будет способствовать этому процессу.

Российская инвестиционная программа содействия развитию Абхазии предусматривает выделение более 4 млрд рублей в 2023-2025 годах.