В России решили установить минимальную цену на сидр

В России хотят установить минимальную розничную цену на сидр
Национальная ассоциация производителей сидра выступила за установление минимальной розничной цены (МРЦ) на данную продукцию. Она направила соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину, передают «Ведомости».
По мнению экспертов, такая мера помогла бы
в борьбе с контрафактными напитками. Так, у производителей некачественного сидра не было бы возможности продавать его ниже установленной стоимости. Потребители, в свою очередь, выбирали бы продукцию более известного и проверенного бренда.
Одна из инициаторов обращения, Елена Тюкина, рассказала, как сильно нужно увеличить цены для эффективной борьбы с контрафактным напитком. Так, один литр должен подорожать до 100-150 рублей, считает она.
Обращение к главе государства было подписано 40 компаниями, которые связаны с производством сидра и аналогичной продукции из фруктов и ягод.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил о росте числа отравившихся суррогатным сидром в России до 106 человек.