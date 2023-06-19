«Вкусно — и точка» объявила о повышении цен

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в скором времени повысятся цены почти на все блюда, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. По информации канала, дополнительная наценка составит около 5-8% к нынешней стоимости блюд. При этом стоимость напитков измениться не должна, уточнил собеседник канала.