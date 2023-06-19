ЦБ предложил обязать операторов передавать данные абонентов банкам

Центробанк предложил обязать операторов связи передавать персональные данные абонентов финансовым организациям через Единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам источников газеты на рынке IT и телекоммуникаций, сейчас ЦБ обсуждает с банками, операторами связи и силовыми структурами расширение поправок к ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Они предполагают запуск государственной системы обмена данными между банками и операторами связи. Сами поправки внесли на рассмотрение Госдумы еще в 2018 году, однако в 2019 году они не прошли дальше первого чтения. К их доработке власти вернулись лишь в 2022 году.

В текущей версии законопроекта предлагается обязать операторов передавать в ЕИС ПСА данные о замене сим-карты, мобильного устройства и другую техническую информацию. Однако ЦБ считает, что в систему также необходимо отправлять персональные данные абонентов.