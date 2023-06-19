Россия отказалась платить больше Белоруссии за транзит нефти

Белоруссия не смогла обосновать, почему хочет во внеочередном порядке поднять тариф на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» почти в два раза — на 84 процента — с 1 июля. Об этом говорится в письме «Транснефти» в адрес «Гомельтранснефть Дружбы», сообщает ТАСС.

При этом с 1 февраля 2023 года тариф уже был повышен на 9 процентов. После этого российская компания сообщила, что если белорусские партнеры испытывают проблемы с производственными показателями, то тариф можно пересмотреть снова.

Для этого «Гомельтранснефть Дружба» должна была отправить финансовый отчет за первый квартал текущего года, фактические объемы прокачки и планы по транспортировке на текущий год. Однако документы «Транснефть» не устроили.

В российской компании указали, что представленном пакете документов не было ни финансовой, ни бухгалтерской отчетностей, которые подтвердили бы возникновение убытков. По ее оценкам, белорусской стороне достаточно нынешних доходов для безубыточной деятельности южной ветки нефтепровода. А что касается северной ветки, то по ней также в Германию идет нефть из Казахстана, и обсуждать повышение тарифа нужно совместно с Астаной.

В связи с этим «Транснефть» отказалась от предложения «Гомельтранснефть Дружбы», подчеркнув, что увеличение тарифа должно быть в рамках установленной методики. Какое повышение российская компания считает адекватным, не утоняется. Ранее стало известно, что за первые три месяца прокачка по «Дружбе» сократилась в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.