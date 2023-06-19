Coca-Cola купит производителя водки

Coca-Cola HBC объявила о приобретении финского подразделения Brown-Forman, владеющего брендом водки Finlandia. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Уточняется, что цена сделки - $220 млн. Активы покупаются через CC Beverages Holdings II BV, дочернюю компанию Coca-Cola HBC. Полное завершение сделки ожидается во второй половине текущего года.

Компания отмечает, что за счет покупки бизнеса репутация Coca-Cola HBC в сфере алкогольных напитков премиум-класса повысится.

В сообщении говорится, что Coca-Cola HBC занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных напитков более 17 лет. Сделка еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на других рынках, отметила компания.

По словам главы Coca-Cola HBC Зорана Богдановича, фирма считает сделку «привлекательной инвестицией».