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Coca-Cola HBC сообщила о покупке владельца бренда водки Finlandia

Coca-Cola HBC объявила о приобретении финского подразделения Brown-Forman, владеющего брендом водки Finlandia. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Coca-Cola купит производителя водки
© ТАСС

Уточняется, что цена сделки - $220 млн. Активы покупаются через CC Beverages Holdings II BV, дочернюю компанию Coca-Cola HBC. Полное завершение сделки ожидается во второй половине текущего года.

Компания отмечает, что за счет покупки бизнеса репутация Coca-Cola HBC в сфере алкогольных напитков премиум-класса повысится.

В сообщении говорится, что Coca-Cola HBC занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных алкогольных напитков более 17 лет. Сделка еще больше обогатит и укрепит ее портфолио на других рынках, отметила компания.

По словам главы Coca-Cola HBC Зорана Богдановича, фирма считает сделку «привлекательной инвестицией».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара. Данные исследовательской компании NielsenIQ свидетельствуют о снижении натуральных продаж такой продукции почти на 10%, а также ее доли до 8,5% рынка год к году.

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