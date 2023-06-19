Клиенты «Тинькофф» жалуются на сбой в мобильном приложении

Сейчас через приложение невозможно перевести деньги, а также выполнить ряд других операций. Кроме того, у некоторых пользователей возникла проблема со входом, а при загрузке приложения клиентов предупреждают, что во время его работы возникать ошибки. Отдельные пользователи Сети отмечают, что перевод сейчас нельзя сделать и через сайт банка.