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В мобильном приложении «Тинькофф» произошел сбой

Часть клиентов «Тинькофф» столкнулась с трудностями при попытке совершить перевод в мобильном приложении банка. Об этом сообщает ТАСС.

Клиенты «Тинькофф» жалуются на сбой в мобильном приложении
© globallookpress.com

Сейчас через приложение невозможно перевести деньги, а также выполнить ряд других операций. Кроме того, у некоторых пользователей возникла проблема со входом, а при загрузке приложения клиентов предупреждают, что во время его работы возникать ошибки. Отдельные пользователи Сети отмечают, что перевод сейчас нельзя сделать и через сайт банка.

В пресс-службе «Тинькофф» подчеркнули, что уже работают над устранением возникших неполадок. Что именно стало причиной сбоя в работе не уточняется.

Напомним, что схожий сбой произошел 6 июня. Тогда пользователи не могли совершить перевод средств внутри «Тинькофф» или на карту стороннего банка по системе быстрых платежей (СБП).

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