Клиенты «Тинькофф» жалуются на сбой в мобильном приложении

В мобильном приложении «Тинькофф» произошел сбой
Часть клиентов «Тинькофф» столкнулась с трудностями при попытке совершить перевод в мобильном приложении банка. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас через приложение невозможно перевести деньги, а также выполнить ряд других операций. Кроме того, у некоторых пользователей возникла проблема со входом, а при загрузке приложения клиентов предупреждают, что во время его работы возникать ошибки. Отдельные пользователи Сети отмечают, что перевод сейчас нельзя сделать и через сайт банка.
В пресс-службе «Тинькофф» подчеркнули, что уже работают над устранением возникших неполадок. Что именно стало причиной сбоя в работе не уточняется.
Напомним, что схожий сбой произошел 6 июня. Тогда пользователи не могли совершить перевод средств внутри «Тинькофф» или на карту стороннего банка по системе быстрых платежей (СБП).