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Пользователей предупредили о мошенническом нигерийском «Binance»

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что Binance Nigeria, выдававшая себя за нигерийское подразделение компании - на самом деле, мошенническая организация. Об этом он написал в Твиттере.

Пользователей предупредили о мошенническом нигерийском «Binance»
© globallookpress.com

Чанпэн рассказал, что Binance предупредила эту организацию о необходимости прекратить деятельность.

РБК отмечает, что 9 июня нигерийский регулятор рынка ценных бумаг опубликовал приказ о прекращении деятельности Binance Nigeria. Свое решение регулятор объяснил тем, что компания не была зарегистрирована должным образом.

Несколько дней назад Binance объявила, что покидает рынок Нидерландов из-за проблем с получением разрешения на предоставление услуг в стране. Год назад компанию оштрафовали в Нидерландах на 3,325 миллиона евро, обвинив ее в незаконном предоставлении криптовалютных услуг.

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