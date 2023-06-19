Пользователей предупредили о мошенническом нигерийском «Binance»

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что Binance Nigeria, выдававшая себя за нигерийское подразделение компании - на самом деле, мошенническая организация. Об этом он написал в Твиттере.

Чанпэн рассказал, что Binance предупредила эту организацию о необходимости прекратить деятельность.

РБК отмечает, что 9 июня нигерийский регулятор рынка ценных бумаг опубликовал приказ о прекращении деятельности Binance Nigeria. Свое решение регулятор объяснил тем, что компания не была зарегистрирована должным образом.