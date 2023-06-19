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Россия рекордно нарастила переработку нефти

В начале июня российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) увеличили производство до максимальных со второй половины апреля показателей. Объемы поставок сырой нефти на предприятия и морского экспорта топлива сейчас являются ключевыми факторами, по которым участники рынка могут отслеживать, сократила ли Россия добычу нефти, согласно заявлениям, пишет Bloomberg.

На неделе, которая закончилась 14 июня, переработка на российских предприятиях увеличилась примерно на 26,4 тысячи тонн в сутки по сравнению с показателями неделей ранее, составив 748,8 тысячи тонн в сутки. Объемы переработки топлива в России в 2023 году достигли рекорда в 788,3 тысячи тонн в сутки в первую неделю апреля.

В Kpler объяснили восстановление производства на НПЗ сезонным фактором. В организации добавили, что к объемам, имеющимся до начала плановых ремонтных работ, российские заводы вернутся в начале июля.

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В мае нефтепереработка в России сократилась до 715,3 тысячи тонн в сутки, что стало минимальным значением за весь год. В годовом выражении переработка выросла примерно на 2 процента, поскольку в мае 2022 года добыча нефти и экспорт нефтепродуктов из России пострадали от резкого провала.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в недавнем отчете указало, что в мае Россия сократила добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, до 9,45 миллиона баррелей. Организация отметила, что показатель ниже уровня февраля всего на 370 тысяч баррелей в сутки, что свидетельствует о том, что заявления России о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки не подтвердились. Российские власти объявили о снижении производства в феврале.

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