Эксперты: прилавки с мороженым после ухода Mars, Bounty и Twix пустыми не останутся
Прекращение производства мороженого Mars, Bounty и Twix в форме батончиков не отразится на российских потребителях, отметили эксперты. Об этом пишет портал «360».
Отмечается, что выпуск этих сортов мороженого прекратился на фоне ухода западных поставщиков с российского рынка.
По мнению экспертов, уход этих брендов не сильно отразится на покупателях, так как многие из них без проблем переключаются с одной марки на другую.
Вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов уточнил, что компания выпускает аналогичную продукцию: в частности, популярное в России мороженое «Ленинградское».
По его оценке, в настоящее время нет технологий или производственного оборудования, которое недоступно российскому производителю.
«Прилавки пустыми не останутся», - констатировал он.
Гендиректор ИАА Infoline Иван Федяков заметил, в свою очередь, что отрасль является высокотехнологичной и требует больших затрат. Он добавил, что на фоне ухода зарубежных компаний российские производители все же столкнутся с трудностями при закупке деталей и аппаратуры.