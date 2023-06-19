Прекращение производства мороженого Mars, Bounty и Twix в форме батончиков не отразится на российских потребителях, отметили эксперты. Об этом пишет портал «360».

Отмечается, что выпуск этих сортов мороженого прекратился на фоне ухода западных поставщиков с российского рынка.

По мнению экспертов, уход этих брендов не сильно отразится на покупателях, так как многие из них без проблем переключаются с одной марки на другую.

Вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов уточнил, что компания выпускает аналогичную продукцию: в частности, популярное в России мороженое «Ленинградское».

По его оценке, в настоящее время нет технологий или производственного оборудования, которое недоступно российскому производителю.

«Прилавки пустыми не останутся», - констатировал он.