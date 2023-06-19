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Эксперты: прилавки с мороженым после ухода Mars, Bounty и Twix пустыми не останутся

Прекращение производства мороженого Mars, Bounty и Twix в форме батончиков не отразится на российских потребителях, отметили эксперты. Об этом пишет портал «360».

Отмечается, что выпуск этих сортов мороженого прекратился на фоне ухода западных поставщиков с российского рынка.

По мнению экспертов, уход этих брендов не сильно отразится на покупателях, так как многие из них без проблем переключаются с одной марки на другую.

Вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов уточнил, что компания выпускает аналогичную продукцию: в частности, популярное в России мороженое «Ленинградское».

По его оценке, в настоящее время нет технологий или производственного оборудования, которое недоступно российскому производителю.

«Прилавки пустыми не останутся», - констатировал он.

Гендиректор ИАА Infoline Иван Федяков заметил, в свою очередь, что отрасль является высокотехнологичной и требует больших затрат. Он добавил, что на фоне ухода зарубежных компаний российские производители все же столкнутся с трудностями при закупке деталей и аппаратуры.

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