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Оценена выручка российских компаний за 2022 год

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ свидетельствуют об увеличении вдвое выручки российских компаний за 2022 год к 2021-му. Она впервые за все время наблюдений составила более 1 квадриллиона рублей, передает РБК.

Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей
© ТАСС

Подчеркивается, что организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями). Также отмечается, что в 2021 году выручка достигла 655 трлн рублей.

Кроме того, в публикации говорится, что прибыль российских фирм остается незначительной. Она составляет 5,9%. Из этого можно сделать вывод, что в реальном выражении фактически наблюдается сокращение прибыли при учете инфляции в 2022 году на уровне 13,8%, пишет РБК.

Столь существенный рост доходов за 2022 год до 1,27 квадриллионов рублей обусловлен увеличением экспортной выручки организаций в нефтегазовой отрасли, отмечают эксперты. Другой фактор, по их словам, возвращение спроса потребителей на товары, работы и услуги.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 г. представил новую концепцию развития страны с суверенной экономикой.

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