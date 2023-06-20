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СМИ анонсировали открытие в России сети-преемницы Decathlon

Французские магазины спортивных товаров Decathlon вернутся в Россию в октябре 2023 года - с новыми владельцами и под новым названием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании.

СМИ анонсировали открытие в России сети-преемницы Decathlon
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По его словам, сделка по продаже бизнеса уже завершена. Около 90 российских магазинов Decathlon переданы новой команде вместе с остатками товаров.

Сначала открыть планируют 30 точек сети. Среди вариантов названия - «Десятиборье» (прямой перевод слова «Décathlon»), dec. и «ДК».

Французский Decathlon нашел покупателей на часть магазинов в России

Собеседник Mash рассказал, что сейчас компания ищет поставщиков - в первое время из-за проблем с логистикой ассортимент будет отличаться от «классического декатлоновского».

На фоне украинского кризиса Decathlon объявила о приостановке поставок товаров в Россию. Все магазины компании в РФ были закрыты 27 июня 2022 года «на неопределенный срок».

В январе стало известно о решении Decathlon продать свои российские активы.

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