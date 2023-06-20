В России засомневались в рекордных доходах отечественных компаний

Данные о рекордных доходах российских компаний по итогам 2022 года надо проверить на достоверность, Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Как-то многовато. Весь ВВП [России] намного ниже», — усомнился он. Согласно опубликованной ранее информации, выручка российских компаний за прошлый год увеличилась вдвое к 2021 году и превысила 1,3 квадриллиона рублей (1268 триллионов рублей).

Экономист объяснил, что такие высокие доходы связаны в первую очередь с инфляцией и аномальным подорожанием энергоресурсов — нефти и газа, а также металлов. На фоне начала боевых действий на Украине доллар сильно подешевел, в связи с чем компании получали большие доходы в российской валюте.

«Рублевая выручка выросла до безумных размеров», — указал Зубец, добавив, что доходы подтолкнул вверх и высокий спрос.

В 2023 году российские компании уже не получат такую большую выручку, считает он.

«В этом году, понятное дело, такого не будет даже близко. Этого больше будет», — заключил он.